Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 06:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kuruldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adalet Bakanlığı'nın Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.
Etiketler: Denizli Malatya Tekirdağ Resmi Gazete
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