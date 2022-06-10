Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevi için bilimsel araştırma başvuruları başladı
TÜBİTAK, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Türk vatandaşının görev sırasında gerçekleştireceği deneyleri belirlemek amacıyla "Bilim Misyonu Çağrısı" yayınladı.
Türkiye Uzay Ajansı bilim insanlarına, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda araştırma ve bilimsel deneyler yapma imkanı sunuyor.
TÜBİTAK Uzay da bu kapsamda "Bilim Misyonu Çağrısı" yayınlandı.
Projeyle, üniversite ve araştırma kurumlarının, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar konusundaki teklifleri değerlendirilecek.
Teklifleri uygun görülen kurum, kuruluş ve bilim insanları "Bilim Misyonu Sorumlusu" olarak belirlenecek.
İnsanlı İlk Uzay Görevimiz İçin Bilimsel Araştırma Başvuruları Başladı! ????????????????????— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) June 9, 2022
Son Başvuru Tarihi:
????️ 4 Temmuz 2022 #BuGörevSenin ????????
???? https://t.co/U68pE2AyHn pic.twitter.com/HsjFw8vRMV
Son başvuru tarihi 4 Temmuz
Deney düzeneğinin hazırlanması ve fırlatılmaya hazır hale getirilmesi, önerisi kabul edilen kurum veya kuruluşun sorumluluğunda olacak.
Bilim Misyonu Sorumlusu için planlanan görev süresi 10 gün. Ancak sorumludan deneyleri 7-8 gün içerisinde tamamlaması istenecek.
Bilim Misyonu Çağrısı için son başvuru tarihi de 4 Temmuz olarak açıklandı.
Önerisi kabul edilen kurum ve kuruluşların deney düzeneğini uçuşa hazır hale getirmesi için belirlenen son tarih ise 1 Nisan 2023.
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