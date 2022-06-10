Türkiye Uzay Ajansı bilim insanlarına, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda araştırma ve bilimsel deneyler yapma imkanı sunuyor.

TÜBİTAK Uzay da bu kapsamda "Bilim Misyonu Çağrısı" yayınlandı.

Projeyle, üniversite ve araştırma kurumlarının, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar konusundaki teklifleri değerlendirilecek.

Teklifleri uygun görülen kurum, kuruluş ve bilim insanları "Bilim Misyonu Sorumlusu" olarak belirlenecek.

İnsanlı İlk Uzay Görevimiz İçin Bilimsel Araştırma Başvuruları Başladı! ????????‍????????‍????



Son Başvuru Tarihi:

????️ 4 Temmuz 2022 #BuGörevSenin ????????



???? https://t.co/U68pE2AyHn pic.twitter.com/HsjFw8vRMV — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) June 9, 2022

Son başvuru tarihi 4 Temmuz

Deney düzeneğinin hazırlanması ve fırlatılmaya hazır hale getirilmesi, önerisi kabul edilen kurum veya kuruluşun sorumluluğunda olacak.

Bilim Misyonu Sorumlusu için planlanan görev süresi 10 gün. Ancak sorumludan deneyleri 7-8 gün içerisinde tamamlaması istenecek.

Bilim Misyonu Çağrısı için son başvuru tarihi de 4 Temmuz olarak açıklandı.

Önerisi kabul edilen kurum ve kuruluşların deney düzeneğini uçuşa hazır hale getirmesi için belirlenen son tarih ise 1 Nisan 2023.