Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne Ömer İnan, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne ise Ertuğrul Karalar atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül getirilirken, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu'nun ataması yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu üyeliğine de İdris Ertuş'un ataması gerçekleştirildi.