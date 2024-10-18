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Gündem
AA 18.10.2024 11:34

Denizdeki yeni avcı 'TALAY' ilk kez SAHA EXPO'da tanıtılacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve 'dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı' (İHA) iddiasına sahip TALAY, ilk kez SAHA EXPO'da tanıtılacak.

Denizdeki yeni avcı 'TALAY' ilk kez SAHA EXPO'da tanıtılacak

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar çeşitli insansız hava aracı projelerine imza atan ekibin bir araya gelmesiyle kurulan Solid Aero, askeri ve taktik uygulama amaçları için özel olarak tasarlanmış insansız hava aracı sistemleri ve çözümleriyle fuarda yer alacak.

Denizdeki yeni avcı 'TALAY' ilk kez SAHA EXPO'da tanıtılacak

Yenilikçi tasarımlara imza atan Solid Aero, `dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı` iddiasına sahip TALAY'ı ilk kez SAHA EXPO'da sergileyecek. Fuarda bire bir modeli yer alacak TALAY, 2,60 metre kanat açıklığı, 2 metre gövde uzunluğu ile deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirildi. TALAY, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak.

TALAY, düşman gemilerini ve deniz kenarındaki üsleri operasyon dışı bırakabilecek, deniz üzerinde hızlı müdahale gerektirecek görevleri yerine getirebilecek.

TALAY'ın teknik özellikleri

TALAY, sudan yalnızca 30 santimetre yükseklikte uçabilme kapasitesine sahip bulunuyor ve 150 metreye kadar irtifa alabiliyor.

Bu özelliklerin deniz operasyonlarına yeni bir boyut kazandırması ve küresel pazarda büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

TALAY'ın operasyonel seyir irtifası da 3-5 metre arasında yer alıyor.

Alçak irtifada uçuş yeteneği sayesinde radara yakalanma olasılığı çok düşük olan TALAY, saatte 200 kilometrenin üzerinde sürate ulaşıyor ve hedefindeki olası deniz platformlarının hepsinden hızlı hareket ediyor.

3 saate kadar havada kalabilen TALAY, karada da belli bir mesafe alçak irtifa uçuş yapabiliyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile TALAY, çok çeşitli görevlerde kullanılabiliyor ve operasyonel esnekliği artırıyor.

TALAY, ağırlığının yarısına karşılık gelen 30 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sistem ve uçuş testleri devam eden TALAY'ın elektrikli modelinin geliştirme sürecinin 3 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

Yüksek yerlilik oranına sahip TALAY'ın, 7 metre kanat açıklığına sahip deniz karakolu modelinde yerli motor kullanımına yönelik olarak yıl sonunda TEI ile çalışmalara başlanacak.

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