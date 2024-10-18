Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.10.2024 10:54

TOKİ indirim kampanyasında son gün

2023 Temmuz öncesinde TOKİ'den ev ve iş yeri satın almış olanlara yönelik yüzde 25'lik indirim kampanyası bugün sona eriyor.

TOKİ indirim kampanyasında son gün

2023 Temmuz öncesinde TOKİ'den ev ve iş yeri satın almış olanlara yönelik yüzde 25'lik indirim kampanyası bugün sona erecek.

Kampanyada kısmi ödeme imkanı

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

TOKİ indirim kampanyasında son gün

Son başvuru bugün

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

ETİKETLER
TOKİ
Sıradaki Haber
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 9 kişi daha tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Kumar borcu olan tekstilcinin 'kapkaç' tiyatrosunu polis bozdu
12:13
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
12:11
Depremde biri yıkılan iki bloklu sitede 'yapı farklılığı' ortaya çıktı
11:59
Türkiye'nin ilk özel uluslararası yük treni seferlere başladı
11:51
Kopyaladıkları otomobil ilanlarıyla 5 milyon lira dolandırmışlar
11:51
120 ülkeden binlerce firma SAHA EXPO'da buluşacak
Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı
Karadeniz'de palamut salamurası sezonu başladı
FOTO FOKUS
Aksaray'da otobüs devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da otobüs devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ