Çok Bulutlu 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.10.2024 19:25

Bakan Güler NATO'da temaslarda bulundu

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ikili görüşmeler yaptı.

Bakan Güler NATO'da temaslarda bulundu
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan iki gün sürecek toplantının ilk günkü oturumlarına katıldı.

DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na iştirak eden Bakan Güler, toplantı öncesinde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in de aralarında olduğu çok sayıda mevkidaşıyla ayaküstü görüşmeler yaptı.

Bakan Güler NATO'da temaslarda bulundu

Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la bir araya gelmiş, Rumen mevkidaşı Angel Tilvar ve Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov'la üç ülke arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'nu imzalamıştı.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Ceza adaleti sistemiyle ilgili mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeler olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:50
SEC'in X hesabının hacklenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
20:35
Bakan Fidan: İran-İsrail savaşı yüksek ihtimal
20:08
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor
19:55
Malatya'da depremden etkilenen 21 okul yarın tatil edildi
19:49
DSÖ: Gazze'de 181 binden fazla çocuk aşılandı
19:28
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan: Amida Höyük
Diyarbakır'da 10 bin yıllık yaşam izinin tespit edildiği alan: Amida Höyük
FOTO FOKUS
Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor
Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ