Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 yeni İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 yeni insansız hava aracı daha teslim edildi. Yeni İHA'lar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-S ile AKSUNGUR İHA'nın teslimatlarına bir yenisi daha eklendi.
Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.#MSB pic.twitter.com/zNA1JdC7bs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 24, 2022
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapacak olan 2 adet ANKA-S ve 1 adet AKSUNGUR İHA envantere alındı. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi.
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