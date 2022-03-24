Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerine başladı.

Erdoğan, bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşüyor. pic.twitter.com/SdddZz7XSX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 24, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Brüksel Melsbroek Havalimanı'na dün akşam saatlerinde indi.

Havalimanından Brüksel'de konaklayacağı otele giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel önünde sevgi gösterisi ile karşılandı.