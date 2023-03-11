"Demir kanatlar", Malatya kırsalına 84 ton yardım malzemesi taşıdı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, TSK'ya ait helikopterlerle kırsalda yaşayan depremzedelere 84 bin 170 kilogram yardım malzemesi götürüldü.
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedelere yardım faaliyetleri devam etti.
Kırsal mahallelere TSK'ya ait helikopterlerle gece-gündüz yardım malzemeleri ulaştırılırken, vatandaşlar devletin şefkat elini omuzlarında hissetti.
127 sorti gerçekleştirildi
Helikopterle özellikle Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerinin kırsalına 9 Şubat'tan bugüne kadar 127 sorti gerçekleştirilerek gıda başta olmak üzere çadır ve çeşitli malzemeleri depremzedelere teslim edildi.
TSK personeli, "demir kanatlar"la 9 Şubat-11 Mart arasında 114 saat 9 dakikalık uçuşla 84 bin 170 kilogram yardım malzemesini depremzedelere ulaştırdı.
Mehmetçik kırsaldaki vatandaşlara 634 çadır da götürdü. Ekiplerin helikopterle yardım malzemesi ulaştırma faaliyetinin aralıksız süreceği öğrenildi.
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