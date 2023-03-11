MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, şunları kaydetti;

(Hazine yardımı) Depremden etkilenen 11 ilimize aktarılması düşünülmelidir. MHP, böyle bir feragate gönüllüdür, diğer siyasi partilerden aynı hassasiyeti ümit etmektedir.

(AYM'nin HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke konulması kararını kaldırması) Yürek burkan, hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır.

MHP ve Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya da kararlıdır.

Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz.

Ayrıntılar gelecek...