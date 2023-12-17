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TRT Haber 17.12.2023 15:47

DEM Parti'den CHP ile ittifaka 'yeşil ışık'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yerel seçim stratejisini belirlemek üzere Parti Meclisi'ni topladı. Yerelde ittifak için karar yetkisinin genel başkanlara ve Merkez Yürütme Kurulu'na verildiği toplantıdan CHP ile ittifaka da yeşil ışık çıktı.

DEM Parti'den CHP ile ittifaka 'yeşil ışık'
[Fotograf: AA]

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), yerel seçim gündemiyle Parti Meclisi'ni topladı.

Toplantıda, ittifaklar için karar alma yetkisi genel başkanlara ve Merkez Yürütme Kurulu’na verildi.

CHP ile olası ittifaka ise yeşil ışık yakıldı.

DEM Parti yol harirasını açıkladı

DEM Parti'nin 10 maddeden oluşan yerel seçim yol haritası yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, özellikle Türkiye'nin batısında, diğer partilerle müzakereye açık olunduğu vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Özel ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetmesi sonrası geçtiğimiz hafta DEM Parti'yi ziyaret etmişti.

1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti genel başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti.

DEM Parti cephesinden gelen "yerel seçimde müzakereye açığız" kararından sonra şimdi gözler CHP'de. İki parti arasındaki görüşme trafiğinin bundan sonraki süreçte artması bekleniyor.

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