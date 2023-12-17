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Gündem
AA 17.12.2023 14:11

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Suriye Deyrizor'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT PKK/YPG Son Dakika Suriye Terör Örgütü
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