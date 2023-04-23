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Gündem
AA 23.04.2023 12:51

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştireceği yeni nesil Altay tankına ilişkin Cumhurbaşkanlığından paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni nesil Altay tankı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni nesil Altay'ın test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimini gerçekleştirecek" denildi.

Paylaşımda Türk bayrağı emojisine ve Altay tankıyla ilgili görsele de yer verildi.

 

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