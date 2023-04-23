Hafif Sağanak Yağışlı 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.04.2023 10:51

Depremzede Elif'in 23 Nisan'ı buruk geçiyor

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Deprem bölgesindeki çocukların yüreğinde büyük bir hüzün var... Onlar ailesini, arkadaşlarını, okullarını kaybetti. Depremzede Elif de o çocuklardan biri: Bir arkadaşım vardı, adı Kerem. Hayatını kaybetti. Keşke kimse ölmeseydi, evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı depremzede çocuklar için buruk geçiyor... Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenenler çocuklar oldu.

Arkadaşlarını, evlerini, okullarını, oyuncaklarını, kitaplarını kaybeden çocuklar, deprem felaketini unutmaya çalışıyor. Bu çocuklardan biri de 13 yaşındaki Depremzede Elif...

Elif, evleri depremden etkilenince ailesi ile Adıyaman'ın Narince köyündeki evlerine yerleşti. Köyünde 23 Nisan'ı kutlayan Elif, hayatını kaybeden arkadaşını andı.

"Evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi..."

Sınıf arkadaşının hayatını kaybettiğini söyleyen Elif, "Bizim sınıftan bir tane arkadaşım vardı, adı Kerem. Hayatını kaybetti. Çok üzüldük gerçekten. Yani keşke kimse ölmeseydi. Evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi" dedi.

Depreme Adıyaman'da yakalandığını ifade eden Elif, "Yedinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda depremzedeyim de. Doğduğumdan beri Adıyaman'da yaşıyorum. Depreme de merkezde yakalandım. Ondan sonra köye geldik. Bir süreliğinedir köydeyiz" diye konuştu.

"23 Nisan'ı şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek geçireceğiz"

Deprem bölgesindeki birçok çocuk gibi 23 Nisan'a yüreğinde büyük bir hüzün ile giren Elif şöyle konuştu:

"Biz 23 Nisan'larda hazırlanırdık. Güzelce giyinirdik, saçlarımızı yapardık, giderdik okula. Şiirler okurduk, gösteriler yapar şarkılar söylerdik. Ama bu deprem oldu. Üzüldük gerçekten. Ama bu yıl tekrar bu köyde kutlayabileceğiz bayramımızı. Hazırlanacağız yine. Güzelce kıyafetlerimiz giyip şiirler söyleyip, şarkılar söyleyip, oynayarak geçireceğiz"

Depremzede Elif'in 23 Nisan'ı buruk geçiyor

"Okula gitmeyi çok istiyoruz"

2 aydır okula gidemediğini söyleyen Elif, okulundan da uzakta kalmanın üzüntüsünü yaşıyor... Elif kendince test çözüp, derslerini çalıştığını ifade ederek, "Kitap okuyorum, test çözmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kendimce çabalıyorum ben de burada. İnşallah bir aksilik olmazsa 24 Nisan'da açılacak okulumuz. Okula gitmeyi çok istiyoruz" dedi.

Elif'in hayali psikolog olmak

Köyde ailesiyle birlikte yaşayan Elif, şu an merkezden uzakta yaşadıklarını ve depremin etkisini yoğun bir biçimde gösterdiği merkezde bulunmanın onu çok kötü etkilediğini söyleyerek köyde eğlenebildiğini ve depremin olumsuz etkisinden uzaklaştığını ifade etti.

13 yaşındaki Elif'in hayali ise eğitimini başarıyla tamamlayıp psikolog olmak.

ETİKETLER
23 Nisan Adıyaman Deprem
Sıradaki Haber
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:00
Yemen'de Husilerin düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil öldü
13:56
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un Tayvan'a dair açıklaması Çin ile krize yol açtı
13:52
Güney Koreli gençlere göre Kuzey ile yeniden birleşmek gerekli değil
13:33
Cumhurbaşkanlığından yeni nesil Altay tankı paylaşımı
12:50
İran, Blinken'ın açıklamasını "provokatif" olarak nitelendirdi
12:32
Myanmar'da kasırgada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun Sarayburnu'ndan ayrıldığı anları paylaştı
FOTO FOKUS
Teknolojide yeni dönem: Giyilebilir yapay zeka asistanının ilk gösterimi yapıldı
Teknolojide yeni dönem: Giyilebilir yapay zeka asistanının ilk gösterimi yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ