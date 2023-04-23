Depremzede Elif'in 23 Nisan'ı buruk geçiyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı depremzede çocuklar için buruk geçiyor... Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenenler çocuklar oldu.

Arkadaşlarını, evlerini, okullarını, oyuncaklarını, kitaplarını kaybeden çocuklar, deprem felaketini unutmaya çalışıyor. Bu çocuklardan biri de 13 yaşındaki Depremzede Elif...

Elif, evleri depremden etkilenince ailesi ile Adıyaman'ın Narince köyündeki evlerine yerleşti. Köyünde 23 Nisan'ı kutlayan Elif, hayatını kaybeden arkadaşını andı.

"Evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi..."

Sınıf arkadaşının hayatını kaybettiğini söyleyen Elif, "Bizim sınıftan bir tane arkadaşım vardı, adı Kerem. Hayatını kaybetti. Çok üzüldük gerçekten. Yani keşke kimse ölmeseydi. Evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi" dedi.

Depreme Adıyaman'da yakalandığını ifade eden Elif, "Yedinci sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda depremzedeyim de. Doğduğumdan beri Adıyaman'da yaşıyorum. Depreme de merkezde yakalandım. Ondan sonra köye geldik. Bir süreliğinedir köydeyiz" diye konuştu.

"23 Nisan'ı şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek geçireceğiz"

Deprem bölgesindeki birçok çocuk gibi 23 Nisan'a yüreğinde büyük bir hüzün ile giren Elif şöyle konuştu:

"Biz 23 Nisan'larda hazırlanırdık. Güzelce giyinirdik, saçlarımızı yapardık, giderdik okula. Şiirler okurduk, gösteriler yapar şarkılar söylerdik. Ama bu deprem oldu. Üzüldük gerçekten. Ama bu yıl tekrar bu köyde kutlayabileceğiz bayramımızı. Hazırlanacağız yine. Güzelce kıyafetlerimiz giyip şiirler söyleyip, şarkılar söyleyip, oynayarak geçireceğiz"

"Okula gitmeyi çok istiyoruz"

2 aydır okula gidemediğini söyleyen Elif, okulundan da uzakta kalmanın üzüntüsünü yaşıyor... Elif kendince test çözüp, derslerini çalıştığını ifade ederek, "Kitap okuyorum, test çözmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kendimce çabalıyorum ben de burada. İnşallah bir aksilik olmazsa 24 Nisan'da açılacak okulumuz. Okula gitmeyi çok istiyoruz" dedi.

Elif'in hayali psikolog olmak

Köyde ailesiyle birlikte yaşayan Elif, şu an merkezden uzakta yaşadıklarını ve depremin etkisini yoğun bir biçimde gösterdiği merkezde bulunmanın onu çok kötü etkilediğini söyleyerek köyde eğlenebildiğini ve depremin olumsuz etkisinden uzaklaştığını ifade etti.

13 yaşındaki Elif'in hayali ise eğitimini başarıyla tamamlayıp psikolog olmak.