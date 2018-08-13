  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.875
    EURO 7.836
  • BIST 90773.84
    ALTIN 264.287
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilgili kurumların döviz artışı karşısında gerekli adımları attığını, kimsenin spekülatif haberlere itibar etmemesini söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından artan döviz kurlarıyla ilgili açıklama yaptı. 

"Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır"

Türkiye'nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirten Kalın, kimsenin spekülatif haberlere itibar etmemesi gerektiğini söyledi. 

"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır.

Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, döviz, açıklama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER