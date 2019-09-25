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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüştü25 Eylül 2019 Çarşamba 05:45 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 06:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile New York'ta bir araya geldi.
[Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile New York'ta Suriye'deki güncel gelişmeleri görüştü. Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantısı için bulundukları New York'ta bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye ile ilgili güncel gelişmeler ele alınırken, İdlib'deki son durum, Suriye siyasi sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin teşkili konuları etraflıca görüşüldü.
Türkiye'nin hassasiyetleri doğrultusunda güvenli bölgenin bir an önce tesis edilmesi yönündeki beklentilerin dile getirildiği görüşmede, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için ortak çabaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.
Kaynak: AA
Etiketler: James Jeffrey ibrahim kalın abd