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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş olsun telefonu25 Eylül 2019 Çarşamba 02:25 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 05:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah'a geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kuveyt Emiri Sabah cumhurbaşkanı erdoğan