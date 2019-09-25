İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah'a geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA