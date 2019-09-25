Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi'nde konuşuyor. https://t.co/0pMtF85SFQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 24, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz"

Ülkemize sığınan ve halen 3,6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üst yapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz.

Hem ülkemizdeki Suriyelilerin hem de güvenli hale getirdiğimiz bölgede ikamet eden kardeşlerimizin kalıcı barış sağlanınca, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Sizlerden de Türkiye'nin, tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz. Düzenli göçün sürdürülmesi ihtiyacı ortadadır.

"Önümüzdeki 10 yıl özel sektörle ortaklıkların çeşitlendirilmesine öncelik verilmelidir"

Teknolojik ilerlemenin, eğitim, sağlık, finans ve tarım sektörlerinde sağladığı radikal değişimlerden herkes faydalanmalıdır. Ülkemizin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Teknoloji Bankası şimdiye kadar hayata geçirilen ilk sürdürülebilir kalkınma hedefidir.

Ülkemiz şimdiye kadar bankaya taahhüt ettiği 10 milyon dolara ilaveten 1 milyon dolarlık ilave gönüllü katkı yapmaya karar vermiştir. Bu çaba uluslararası toplumla daha fazla sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Öte yandan 2030 gündeminin benimsenmesiyle kamu-özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Önümüzdeki 10 yıl özel sektörle ortaklıkların çeşitlendirilmesine öncelik verilmelidir.

"Türkiye 2030 gündeminin hayata geçirilmesi için kararlı adımlar atmaya devam edecektir"

İstanbul'da BM Kalkınma Programı özel sektör küresel merkezine ev sahipliği yapıyoruz, ülkemiz kamu-özel sektör ortaklığı alanındaki tecrübelerini herkesle paylaşmaya hazırdır.

BM Kalkınma Programı ile birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Etki Hızlandırıcı projesini hayata geçirdik. Bu proje, mülteciler başta olmak üzere kimsenin geride bırakılmamasına yönelik yenilikçi çalışmalara, kamu-özel sektör tarafından destek sağlanmasını amaçlıyor.

Türkiye, 2030 gündeminin hayata geçirilmesi için önümüzdeki 10 yıllık dönemde de girişimci, kapsayıcı ve kararlı adımlar atmaya devam edecektir.

Kaynak: TRT Haber