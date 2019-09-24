Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugün dünyamızda ne hakların ne de sorumlulukların gerektiği gibi paylaşılmadığı ortadadır. Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze. Uluslararası camia geleceğini tehdit eden sorunlara çözüm üretemiyor. Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür." diyen Erdoğan, "Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir." şeklinde konuştu.

Nükleer güce dayalı kitle imha silahları konusunda Erdoğan, "Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım." dedi.

'Köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz'

"Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum." diyen Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık"

"Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı." şeklinde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Suriye'de DEAŞ'a karşı en büyük darbeyi Türkiye vurdu. DEAŞ'ın Suriye'deki çöküş sürecini biz başlattık. Beş milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. New York nüfusunun yarısı kadar Suriyeli Türkiye'de misafirimiz. Suriye sığınmacılar için Avrupa Birliği'nden bize gelen destek 3 milyar euro. Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık."

"Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik"

Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık, Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik. Küresel göç mutabakatı ve mültecilere ilişkin küresel mutabakatın etkin şekilde işletilmesine ihtiyaç var. Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, "Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız."

"Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz." diyen Erdoğan, "Bu bölgenin derinliğini Deyrezor, Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, “Gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayetinin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyacağız." dedi.

Muhammed Mursi’nin vefatına ilişkin Erdoğan, "Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın mahkeme salonunda çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine müsaade edilmemesi içimizde kanayan yaradır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İran'ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların ve bu ülkeye yönelik tehditlerin bir an önce rasyonel bir zeminde çözülmesini temenni ediyoruz." dedi.

"Masum Filistinli kadının İsrail güvenlik güçlerince alçakça öldürüldüğü görüntüler de vicdanları harekete geçiremiyorsa sözün bittiği yerdeyiz." şeklinde konuşan

"BM vaatlerin ötesinde Filistin halkına destek vermelidir"

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün dünyamızda en çok adaletsizliğin yaşandığı yer Filistin topraklarıdır. Birleşmiş Milletlere soruyorum İsrail'in sınırı nereye kadardır? BM'nin İsrail ile ilgili aldığı kararlar hayata geçmiyor, BM ne işe yarıyor? Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM vaatlerin ötesinde Filistin halkına destek vermelidir. Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır? Türkiye her zaman mazlum Filistin halkının yanında olacaktır. Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulması.

Adalet, ahlak, vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak bir Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi insanlığa yeniden umut verecektir.

Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin Devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?"

Kaynak: TRT Haber, AA

