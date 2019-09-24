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F-16'lar Suriye hava sahasında uçuş icra etti24 Eylül 2019 Salı 16:35 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 16:41
Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.
Dün de 2 F-16, Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirmişti.
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019
Kaynak: TRT Haber