Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

Dün de 2 F-16, Suriye hava sahasında uçuş gerçekleştirmişti.

Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019

Kaynak: TRT Haber