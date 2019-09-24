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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü24 Eylül 2019 Salı 21:50 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'de İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu ABD'nin New York kentinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul etti.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan boris johnson