Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda

yaptığı konuşma sosyal medyada büyük yankı buldu.

Erdoğan konuşmasında Suriye, Filistin, Rohingya ve Cammur Keşmir başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi oldu.

Erdoğan, “Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez” dedi.

"Aylan bebeklerin görüntülerini unutmadık"

Erdoğan, “Suriye, bugün insanlığın vicdanını yaralayan ve küresel adaletsizliğin adeta sembolü haline gelen bir coğrafya durumundadır. Dünya, canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz’in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu çok çabuk unuttu. Ama biz, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeklerin görüntülerini unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

'Türkiye mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir'

“Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır” diyen Erdoğan, “Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Erdoğan açıklamasında dünyada en çok ayrımcılığa maruz kalanların Müslümanlar olduğunu belirterek, “Dünyanın bigâne kaldığı konulardan biri de Müslüman Rohingya'ların karşı karşıya oldukları insanlık trajedisidir. Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Bağımsız Araştırma Komisyonu, Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan olayların gerisinde “soykırım niyeti” olduğunu kayıt altına almıştır. Türkiye, Rohingya'ların güvenlik ve temel haklarının sağlanmasına yönelik girişimleri ile ilk günden beri sürdürdüğü insani yardım faaliyetlerine devam edecektir” dedi.

"Güney Asya’nın istikrarı ve refahı, Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez"

Cammu Keşmir sorununa da değinen Erdoğan, “Uluslararası toplumun hala yeterince ilgi göstermediği sorunlardan biri de 72 yıldır çözülemeyen Keşmir ihtilafıdır. Güney Asya’nın istikrarı ve refahı, Keşmir meselesinden ayrı düşünülemez. Keşmirlilerin, Pakistanlı ve Hintli komşularıyla birlikte güvenli bir geleceğe bakabilmeleri için buradaki sorunun çatışma değil, adalet ve hakkaniyet temelinde diyalogla çözümü şarttır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerine, “Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek” temennisiyle son verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra sosyal medyada #OurVoiceErdogan etiketiyle paylaşımlarda bulunuldu.

Kaynak: TRT Haber