İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini ilettiği görüntüye yer verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı sayın @dbdevletbahceli sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı arayarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik ve teşekkürlerini iletti. pic.twitter.com/wOhbK1kEfu — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 24, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebriklerini ileten Bahçeli'ye, "Bu hassasiyetinize özellikle çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Allah yar, yardımcımız olsun. Rabbim şifalar versin inşallah" karşılığını verdi.

Kaynak: AA