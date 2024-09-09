Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ekonomideki gelişmeler, İsrail'in 11 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, kararlılıkla devam eden terörle mücadele operasyonları...

Önemli başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nın gündeminde yer alacak.

Ekonomide OVP masada

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

Kabine'nin dış politika gündemi Gazze

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TSK ve MİT'in başarılı terörle mücadele operasyonları ele alınacak

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.