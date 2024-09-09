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Gündem
TRT Haber 09.09.2024 15:09

Narin soruşturmasında ilk itiraf

Narin soruşturmasındaki sır perdesi, 48 yaşındaki sıva ustası N.B'nin ifadesiyle aralandı. Jandarmaya ifade veren N.B, Narin'in cansız bedenini ortadan kaldırmak için Narin'in amcası S.G'nin kendisine 200 bin lira teklif ettiğini söyledi. İşte soruşturmada ortaya çıkan ilk itiraf...

Narin soruşturmasında ilk itiraf

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturmada acı bir itiraf geldi.

48 yaşındaki sıva ustası N.B, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne nasıl sakladığını itiraf etti.

N.B'nin ifadesinde göre, Narin'in amcası ve mahalle muhtarı S.G, Narin'in cansız bedeninin ortadan kaldırılması için N.B'ye 200 bin lira teklif etti.

Ardından S.G. ile ayrılan N.B, çuval içine koydukları Narin'i, Eğertutmaz Deresi'ne taşıdı. Çuvalın içine suda batması için dereden 15-20 kilo ağırlığındaki taşları koydu, ağzını bağlamak için de Narin'in çantasındaki ipi kullandı.

Ardından Tavşantepe Mahallesi'ne dönen N.B, S.G. ile birlikte Narin'i arama çalışmalarına katıldı.
İfadesi yaklaşık 2 buçuk saat süren N.B, dereye gömerken cesedin Narin'e ait olduğunu anladığını söyledi.

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Olay yerinde keşif yapıldı

Amca S.G'nin tutukluluk hali devam ederken gözaltındaki 24 kişinin işlemleri de sürüyor.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu noktada jandarma ekipleri yeni bir keşif çalışması başlattı.
İtirafçı olan şüpheli, Cumhuriyet savcısı eşliğinde olay yerine getirildi. 

Narin işte bu araçla dereye taşındı

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni kırmızı otomobille dereye götürüldü.TRT Haber, işte o kırmızı otomobilin görüntülerine ulaştı.

Arama çalışmaları sürerken kırmızı otomobil, hem karadan hem de havadan helikopter görüntülerine böyle yansıdı.

 

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