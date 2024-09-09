Narin'in otopsi raporunda neler var?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dün cansız bedeni bulunmuştu.

Narin'in cenazesi bugün kendi mahallesinde toprağa verildi.

Türkiye'yi yasa boğan Narin'in otopsisi de dün akşam saatlerinde tamamlandı. TRT Haber o otopsi raporuna ulaştı.

Rapora göre, toplamda 91 adet örnek alındı. Otopsi 11 saat 10 dakika sürdü. Ölüm zamanı belirlenemedi. Kesici, delici veya ateşli silahla yaralanma bulgusu tespit edilmedi.

Sol bacak diz kapağında itibaren kopma olduğu belirlendi. Kemik muhafaza altına alındı, diğer kemik parçaları da alınarak Istanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi. Bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği ifade edildi.

Kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, Istanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği belirtildi.