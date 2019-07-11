Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başkanlığın CİMER faaliyetinin 'Halkla İlişkiler' kategorisinde, "2019'da ülkem için bir fikrim var" projesinin de 'Toplumsal Katılım' kategorisinde 'Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne hak kazandığını belirtti.

Altun, "Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Devlet-Millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla kazandığımız bu ödüllerin, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz.

Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 11 Temmuz 2019

Kaynak: TRT Haber