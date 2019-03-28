Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Ankara Atakule'de gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ‘ın dediği gibi “Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.”

Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz. Varolsunlar pic.twitter.com/1acdPZZBk1 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 28 Mart 2019

Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Gençlik bizim için her şey. Onları yalnız bırakmayacağız.' Her biri ayrı bir cevher. Onlara güveniyoruz, var olsunlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber