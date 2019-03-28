Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Atatürk Parkı'nda düzenlenen Çubuk mitinginde halka hitap etti.

Sözlerine Çubukluları selamlayarak başlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 78 gibi çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığına layık gören Çubuklulara şükranlarını sundu.

"Çubuk bugün gerçekten muhteşemsin. Siz bugün buradan 31 Mart akşamının adeta neticesini ilan ediyorsunuz ve diyorsunuz ki (Çubuk'un bileği bükülmez.)" diyen Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin tecrübesi ve azmiyle Ankara'ya çok çok güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığında biz, büyükşehirde Özhaseki, Çubuk'ta Baki Demirbaş kardeşimiz hep birlikte omuz omuza verecek ve inşallah ilçemizde güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

Alandakilerin "Dik dur eğilme" sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler şunu bilelim, biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik ve bundan sonra da bizim anlayışımız bu şekilde bu yolda devam etmektir. Birileri gibi terör örgütünün mensuplarıyla dirsek dirseğe verip yolda yürümek bizim karımız değil. İşte dörtlü mekanizmayı görüyorsunuz değil mi? Kimler var bunların içinde CHP var. İçi karma karışık sözde İYİ Parti var, Kandil'den talimatını alan malum HDP var. Bir de bunların yanında maalesef Saadet Partisi var." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemdeki projelerine değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'ta aile yaşam merkezi yapacaklarını, burada sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği çocuk kulübü, gençlik merkezi, yaşlılar merkezi, engelliler merkezi, hanımlar lokali gibi birimler bulunacağını söyledi.

Gençlerin her mevsim rahatça spor yapabilmesi için Gökçedere spor tesisleriyle bir millet kütüphanesini ilçeye kazandıracaklarını belirten Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alanda içinde çocuk oyun ve spor alanları, bitki, sergi alanları, bisiklet, koşu, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kır bahçesinin olacağı park yapacaklarını, okulları ve bahçeleri mini futbol ve voleybol sahalarıyla donatacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeyi potansiyeline uygun yatırımlarla donatmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Çubuk'un havalimanı, üniversite, sanayi ve ticaret tesisleri gibi Ankara'nın en önemli değerlerine ev sahipliği yapmanın yanında, aynı zamanda önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğunu belirten Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine gelecek yıldan itibaren damızlığa ayırdıkları her hayvan için 100 lira ilave ödeme yapacaklarını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, "Bu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok ciddi bir rakamdır. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, çiftçilerin girdi fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları yakından bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk ekonomisine yönelik saldırılardan en çok mağdur olan kesimlerin başında üreticilerimiz geliyor. Bu sorunları aşmanın yolu, ekonomimizin gücünü artırmaktan, saldırılara karşı mukavemetimizi sağlamlaştırmaktan geçiyor. Türkiye'nin bir daha kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak adımları attıkça, bu tür tuzakların üstesinden daha kolay geleceğimize inanıyorum. Seçimlerden hemen sonra tüm gücümüz ve imkanlarımızla bu konuya odaklanacağız."

Ankapark'a ücretsiz giriş uygulaması 23 Nisan'a kadar uzatıldı

Erdoğan, "Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark'a ücretsiz giriş uygulamasının 23 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

"Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir." diyen Erdoğan, "Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar ve AK Partili olarak bizler, bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğu'da Doğu'da bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA