Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Irak sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bugün dört şehidimizi toprağa verdik.

Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı.

Murat Şahin 25 yaşındaydı.

Yener Kırıkçı 26 yaşındaydı.

Şevket Çetin 27 yaşındaydı.

Unutmayacağız.

Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır.

Devlet Ebed Müddet pic.twitter.com/STkWw4BPtr — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 21 Nisan 2019

Altun, isimlerini, yaşlarını yazdığı şehitlerin cenaze töreninden fotoğrafları paylaşırken "Unutmayacağız" mesajı verdi:

"Bugün dört şehidimizi toprağa verdik. Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı. Murat Şahin 25 yaşındaydı. Yener Kırıkçı 26 yaşındaydı. Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet Ebed Müddet"

Kaynak: TRT Haber