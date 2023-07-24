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Gündem
AA 24.07.2023 11:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'da artık tekbir sesleri yükseliyor. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamdolsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 3. yıl dönümü. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'da artık tekbir sesleri yükseliyor. Zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamdolsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketleyen Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline de yer verdi.

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Cevdet Yılmaz Ayasofya Camii
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