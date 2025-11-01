Parçalı Bulutlu 7.3ºC Ankara
AA 01.11.2025 00:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik ağır hakaret niteliğinde ifadeleri esefle kınıyorum. Sayın Numan Kurtulmuş siyasi geçmişi, şahsiyeti ve nezaketi ile milletimizin saygısını kazanmış, teröre karşı her daim demokrasiyi ve milli birliği savunmuş kıymetli bir devlet ve siyaset adamıdır. TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur."

