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Gündem
AA 19.04.2025 19:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışından gelip ülkemizde sağlık hizmeti alanların sayısı her geçen yıl artıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz

Yılmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

 

Hastanenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

Sağlık turizmi ile ülkemizin cari açığını azaltan sağlık altyapımız var

"İnsanımız için dünyanın en güçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinden birini inşa ettik. Pandemi döneminde bunu yaşayarak gördük. Vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışından gelip ülkemizde sağlık hizmeti alanların sayısı her geçen yıl artıyor. Artık sağlık turizmi ile ülkemizin cari açığını azaltan bir sağlık altyapımız var. Birileri 'algı' siyaseti yaparken, biz insan odaklı ve uzun soluklu bir anlayışla eser ve hizmet siyaseti yapmaya devam ediyoruz".

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Cevdet Yılmaz Çocuk Kadın Doğum
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