Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Fon Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttükleri çalışmaları, aldıkları tedbirleri ve yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Milletimizin bizden beklentisi yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin, piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken, yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz.

Hastalıklı yapılarla mücadele ederken, bünyeye zarar vermedik. Meşhur yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek bu süreci yönetiyoruz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadık. Sorumluları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktada herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim."

“Tasfiye kapsamındaki fonların tekil yatırımcısı 455 bin 758 kişi olarak belirlendi” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7’sini oluşturuyor. https://t.co/BjZIyYCKC2 — TRT HABER (@trthaber) November 26, 2026

"131 adet fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor"

Söz konusu süreçte birçok dezenformasyon ve siyasi polemiğin yapıldığına işaret eden Yılmaz, bunları dikkate almadan süreci somut bilgiye, belgeye ve hukuki kurallara dayalı şekilde yönettiklerini söyledi.

"Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir." diyen Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"28 Ağustos 2026'da SPK, yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayınlamıştır. Rehber, 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin genelinde yayılmaması için tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorumlu fonlar karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun Kurulca belirlenecek yöntemle tasfiyesine karar vermiştir."

Yılmaz, Merkezi Kayıt Kuruluşunun verilerine göre tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu kaydederek, "Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Oranlar bu seviyelerde yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle çok boyutlu şekilde gidilmiştir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: ????"Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak." https://t.co/t23Kw38kdl — TRT HABER (@trthaber) November 26, 2026

"Sistemdeki açıkların belirlenmesi de Devlet Denetleme Kurulu'nun gündeminde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için Fon Koordinasyon Kurulunun kurulduğunu anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurulumuz 11 defa toplanmış, çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır. Gerek yargı, gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır. Fon Koordinasyon Kurulu genel ilkeleri belirlemekte, ortak çalışmalarda eş güdümü sağlanmaktadır. Her kurum kendi alanında kararlarını almakta ve kamuoyuyla bunları paylaşmaktadır. Fon Koordinasyon Kurulumuzun teşkiliyle eş zamanlı olarak sürecin her yönüyle incelenmesi ve denetlenmesi adına Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulu görevlendirmiştir.

Devlet Denetleme Kurulu, fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte. İnceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır. Hata, ihmal ve kusurların tespitinin yanı sıra sistemdeki açıkların belirlenmesi ve bir daha benzer hadiseler yaşanmaması için yapılması gerekenler de Devlet Denetleme Kurulunun gündemindedir. Denetim mümkün olan en kısa sürede tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışma kapsamı da genişlemiştir."

"Kanunu çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifade etmişlerdir"

Yılmaz, süreç içinde Fon Koordinasyon Kurulu ve SPK kararları doğrultusunda temerrüde düşen A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef portföy yönetim şirketleri için olağan tasfiye sürecinin işletildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Hedef Portföy yönetim şirketinde üç adet fonun ödemeleri fon portföyündeki satışlarının yarın hesabına geçecek olması nedeniyle yarın ödenecektir. Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Süreçte yükümlülüklerin mevcut varlıklarıyla karşılanamayacağı anlaşılan Atlas, Pusula ve Tera fonları için 7596 sayılı kanun ve SPK'nın kararı doğrultusunda olağanüstü tasfiye sürecine girilmiştir. Bu bağlamda yüce Meclisimize de teşekkür ediyoruz.

Çok kısa sürede olağanüstü tasfiyeyle ilgili kanuni düzenleme Meclisimizden geçmiş ve böylelikle bu kanunu çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifade etmişlerdir. Toplam rakamlara bakacak olursak, yani olağan ve olağanüstü tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibarıyla 131 fonun 122'sine 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Yani aşağı yukarı 200 milyar liraya yakın ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir."

Fon soruşturmaları kapsamında şu ana kadar yatırımcılara yapılan ödeme tutarlarını açıklayan Yılmaz, "Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların yüzde 98'ine tekabül etmektedir." bilgisini paylaştı.

Yılmaz, 401 bin 754 tekil yatırımcının net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamının yarın itibarıyla ara ödeme ya da olağan tasfiye süreci kapsamında ödeneceğini, bu sayının toplam tekil yatırımcıların yüzde 88'ine tekabül ettiğini bildirdi.

Fon soruşturmaları kapsamında yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin kamuoyunda "1 milyon lira alan yok" şeklinde ifadeler kullanıldığını belirten Yılmaz, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın itibarıyla 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ödeme almıştır nakdi olarak. Ayni olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üzerine çıkmaktadır. 'Herkese 1 milyon lira ödeme' diye bir kural yok. 1 milyon liraya kadar ödeme kuralı var kanundan kaynaklanan. Alacağı 1 milyonun altında olan doğal olarak 1 milyonun altında ödeme almıştır. 1 milyon ve daha fazla alacağı olan, en az 1 milyon alacağını alarak sistemde gereği yapılmıştır. 199 milyarı aşkın ödemede, bir tek kuruş bütçemizden, Hazinemizden ödeme yapılmamıştır.

Bütün ödemeler, fonlarda likit kaynaklar kullanılarak, likit hale çevrilebilecek kaynaklar likit hale dönüştürülerek, ayni olarak ödemelerle veya geri kazanım hesaplarından sağlanan birikimlerle gerçekleştirilmiştir. Net yatırım tutarı, net çıkış tutarı, net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar, tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kar elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamının dışında tutulmuştur. Diyelim ki bir yatırımcı 1 milyon lira yatırdı. Fondaki değeri 2 milyon liraya çıktı. Bu arada bu yatırımcı daha önce girdiği parayı ya da fazlasını sistemden çektiyse, artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfırdır. Böyle durumda 10 bin 680 tekil yatırımcı var. Bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır."

"45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, serbest fonlar için kullanılan portföy değerinin ise içeriğindeki hisselerin, ödeme gününden önceki gün, kapanış fiyatı üzerinden hesaplanarak yatırımcılara aktarılacak kaynak olarak belirlendiğini söyledi.

Yılmaz, net yatırım tutarında da enflasyon farkının hesaplanmadığını, Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri üzerinden yapılan hesaplamayla ödemelerin yapıldığını, nihai tasfiye aşamasında bunların hak sahiplerine mahsup edileceğini dile getirdi.

Tasfiye sürecinde geri kazanımın önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hukuk dışı haksız veya fahiş kazanç elde etmiş kişilerin, sisteme parayı geri ödemesine dönük bir mekanizma oluşturulmuştur. TMSF bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açılmış, ayrıca da bir genel hesap açılmıştır. Her fonun hukuku kendi içerisinde. Genel fonda biriken her fona gelen belli ödemeler, o fondaki ödemeler için kullanılmıştır. Genel fona gelen kaynaklar ise SPK'nin kanuni çerçevede belirlediği kriterler ışığında fonlara hakkaniyet ilkeleriyle dağıtılmıştır. Bugüne kadar geri kazanım hesaplarından toplam 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır. Bu da süreçte devam etmektedir."

Yılmaz, sürecin başından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve SPK'nin yoğun ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini, olayla ilgili bütün bağlantılar ve hareketlerin incelendiğini, tüm ihbar ile şikayetlerin titizlikle değerlendirilerek gereken işlemlerin yapıldığını vurguladı.

Fon soruşturması konusunda yurt dışına çıkarılan varlıklara değinen Yılmaz, "Bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar liranın üzerinde bir kaynak söz konusudur. Araştırmalar devam etmektedir. MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

"Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde ödemeleri tamamladık"

Yılmaz, yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi ve benzer krizlerin tekrar yaşanmaması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören taslağın Fon Koordinasyon Kurulunca hazırlandığını, AK Parti TBMM Grubu'na iletildiğini ve Meclis'in takdirine sunulacağını bildirdi.

Hiçbir suistimali karşılıksız bırakmadan ama yatırımcının ve sermaye piyasalarının hukukunu da koruyarak süreci titizlikle yürütmeye devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde ödemeleri tamamlamış bulunuyoruz. Sadece 9 fonla ilgili ödeme süreci, olağanüstü tasfiye sürecinde devam edecektir. Bunlar, çok az yatırımcının olduğu bazı sorunlu fonlardır. Onlar dışında olağanüstü tasfiye sürecinde ara ödememiz tamamlanmıştır. Ara ödeme sonrası süreç, olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Fonlara, kaynaklar geri kazanıldıkça veya fondaki varlıklar likit hale dönüştürüldükçe ödemeler hak sahiplerine normal tasfiye süreçlerindeki kurallar çerçevesinde, payları oranında devam edecektir."

Toplantıda soruları yanıtlayan Yılmaz, olağanüstü tasfiyelerde tasfiye ödemelerinin yapıldığı bir gün öncesindeki kesinleşmiş piyasa değerleri üzerinden bir değerlemenin esas alındığını belirterek, "Tüm kağıtların yüzde 90 düştüğünü söyleyemeyiz. Burada daha nitelikli hisseler var, BIST 30 gibi. Daha manipülasyona uğramış ve değeri çok düşen hisseler söz konusu. Dolayısıyla bir genelleme yapmak doğru değil diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, yatırımcı hakları anlamında, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerini en hızlı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını, gelirlerin geri alınmasını ve ödenmesini sağlama noktasında kurumların da büyük bir gayret içinde olduğunu belirterek, "Kamu kaynağı kullanmadan ama bütün imkanları değerlendirerek yatırımcımızın olabilecek maksimum düzeyde haklarının iadesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada da küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buradaki isimler ne zaman netleşir? İddianameler çıktığında"

Hukuki hesap sorma açısından Adalet Bakanlığı ve DDK çerçevesinde yürüyen süreçlere işaret eden Yılmaz, "İdari yönden Devlet Denetleme Kurulumuz, adli yönden de ilgili yargı kurumlarımız çok etkili bir şekilde, dünyadaki örnekleriyle de mukayese ettiğinizde çok daha kapsamlı ve derinlikli bir şekilde bu süreçle ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunun sonucunu tabii ki yargıda göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, önlemler konusunun iki boyutu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bir tanesi, mevcut kanunlar çerçevesinde ikincil düzenlemelerle veya geliştirilecek projelerle kurumsal kapasite artışı sağlayarak daha güçlü hale getirmek sistemi. İkincisi de yeni kanuni hükümlerle. O konuda da az önce ifade ettim, çalışmamızı tamamladık ve grubumuza ilettik. Tabii, yürütme olarak bizim yapacağımız bu. Takdir Yüce Meclisimizin. Orada mutlaka bir tartışma sürecinden geçecektir ve inanıyorum ki bu, bizim açımızdan, sermaye piyasalarımızın geleceği açısından son derece destekleyici, sermaye piyasalarımızı güçlendirici bir çerçeve oluşturacaktır."

Fon tasfiye sürecinde gündeme gelen listelere ilişkin soruya Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"Şimdi bu listelerle ilgili benim gördüğüm, gözlemim, herkesin kendine göre bir listesi var. Her gün başka bir listeyi konuştuğumuz bir ortamdayız. Ben buraya ancak hukuki bir cevap verebilirim. Hukuk çerçevesinde listeden ne anladığımı ifade edebilirim.

Birinci anladığım şu: SPK'nin suç duyurusu yaptığı kişilerin veya şirketlerin isimleri ve bu da SPK'nin sitesinde tüm kamuoyuna yayımlanarak, duyurularak ilgili adli makamlara iletiliyor. Dolayısıyla burada hukuki olarak baktığınızda, SPK'nin suç duyurusu yaptığı kişi ve kurumlar önemli bir liste. Bu süreç devam ediyor. Bu ay sonuna kadar tamamlanmış olacak. Merak eden, gidip SPK'nin sitesinden bu duyuruları ve bunun içinde geçen isimleri, şirketleri görebilir. İkinci bir hukuki liste oluşacaktır. O henüz oluşmuş değil. Az önce Sayın Bakanımızın bahsettiği yargı süreçlerinde ortaya çıkacak liste. Bu da şu anda Başsavcılığımızda konu soruşturuluyor. Sonuçta bir yargı süreci olacak. SPK'nin suç duyurusu yapmış olması, o kişinin ve kurumun kesin suçlu olduğu anlamına da gelmiyor. Buna karar verecek olan bağımsız yargıdır. Yargı, o suç duyurusu yapılan kişileri, SPK kanalıyla geliyor olsun, başka kanallarla geliyor olsun, onlarla ilgili sürecini bağımsız yargı sürdürecek ve sonuçta suçlu mu, suçsuz mu, kararını yargı verecektir.

Buradaki isimler ne zaman netleşir? İddianameler çıktığında. Şu anda bir soruşturma sürecindeyiz. Soruşturmanın gizliliği diye bir kavram var hukuk devleti çerçevesinde. İddianameler ortaya çıktığında bu isimler de bütün kamuoyunun duyacağı isimler olacaktır. Onun ötesinde herkesin kendince birçok farklı listesi var. Şu döneme ait, bu döneme ait, şu kesime ait, bu kesime ait birçok spekülasyon yapılıyor. Ben bunları sağlıklı bulmuyorum. Esas olarak gitmemiz gereken hukuk çerçevesidir, kurallardır. O çerçevede de yanıt olarak söyleyebileceğim bunlardır. Bu konularda da zaten kamuoyunda gerekli yorumlar daha önce de yapmıştık."

"Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak"

Erken seçim iddialarına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özünün, öngörülebilir süreçlerle siyasi istikrarı güçlendirmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçimlerle ilgili spekülatif birtakım haberlere, yorumlara lütfen itibar etmeyin. Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağı belli, 2028 yılında yapılacak. 1 ay önce, 2 ay önce olabilir mi? Böyle bir tartışmamız var, biliyorsunuz. Bu da erken seçim olarak nitelendirilemez. Öne alınmış seçim diyoruz buna. Bir miktar öne alınmış bir seçim elbette olabilir. Burada AK Parti olarak da biz bunu, biliyorsunuz, savunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tekrar aday olması noktasında partimizin de Cumhur İttifakı ortağımızın da ortaya koyduğu bir perspektif var. Biz şuna inanıyoruz: Dünyanın hem ekonomik olarak hem jeopolitik olarak bu zor döneminde liderlik her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda. Dolayısıyla tecrübeli, dirayetli bir liderliğin ülkemiz için çok çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. O perspektifle buna bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı perspektifiyle bakıyoruz.

Ama seçim tarihinde bir tartışma yok. Seçim tarihi 2028 yılında. Bunun üzerinden birtakım varsayımlar, spekülasyonlar yapıp bizim sosyal amaçlı yaptığımız birtakım çalışmaları da bununla ilişkilendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle emeklilerimizle ilgili bir çalışmamız üzerinden bu tartışmaların yapıldığını görüyoruz. Bizim burada kesinlikle bütçe disiplinini bozma gibi bir yaklaşımımız söz konusu değil. Tam tersine, emeklilerimizin uzun zamandır yaşadığı meseleler var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da hiçbir zaman bu kesimin meselelerine kayıtsız kalmış bir siyasi anlayışta değil. Bunu da defalarca ortaya koydu. Dolayısıyla burada bir iyileştirmeye dönük bir çaba içindeyiz. Ama bu çabayı da tabii ki bütçe imkanlarımızla ve genel makroekonomik istikrarımızla birlikte ele alıyoruz. Bütçeyi hazırlarken biz bunun zaten bütçenin içinde hesabını da yaparak bütçemizi hazırladık. O hesabın ötesine geçen bir gelişme olursa o zaman da gerekli tedbirleri alırız. Yine bütçe dengelerimizi koruyarak bu süreci yönetiriz, diye ifade etmek istiyorum."

Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun kurulduğu gün DDK'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiğini ve tüm ilgili kurumlarda inceleme yaptığını söyledi.

DDK'nin çalışmalarını genişlettiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen hafta itibarıyla ilk ara değerlendirmesini yaptı ama bu henüz tamamlanmış bir çalışma değil. Önümüzdeki herhalde bir, iki ay içinde bu çalışmalarını tamamlar diye tahmin ediyorum. Tam bir takvim verebilecek durumda değilim doğrusu, sonuçta bir denetleme işi yapılıyor. Titizlikle yapılmak durumunda. Az önce söylediğim gibi kurumlarda detaylı bilgiler, belgeler üzerinden bu çalışmalarını yürütüyor DDK. 21 denetim elemanı ile çalışıyor. Gerekirse tüm kurumlarda görevlendirme yetkisi de var. Dolayısıyla güçlü bir denetim kadrosuyla DDK üzerine düşeni yapıyor. Ancak burada sadece eksik tespit etmenin, kusur tespit etmenin ötesinde geleceğe dair bize o raporun önemli girdiler sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konudaki ara değerlendirmelerini de DDK'dan alabiliriz."

Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödeme takviminin kanunda tarif edildiği şekilde uygulandığını ifade etti.

Cevdet Yılmaz, geriye kazanım hesaplarına gelen paralar, TMSF'nin likiditeye dönüştürdüğü, yurt dışından gelecek kaynaklar gibi çeşitli kaynaklar anlamlı bir seviyeye ulaştığında SPK'nin yatırımcılar açısından normal tasfiye sürecinde olacağına işaret etti.

Yılmaz, "Bir daha öngörülebilir bir yol çizecektir. Bundan sonra olağanüstü dönem bitti. Birkaç istisnai fon var sadece. Onlar da daha çok kapalı fon dediğimiz az sayıda insanın olduğu 9 fon, 330 kişinin olduğu fon ve kapalı dediğimiz fonlar. Bunlar geniş toplumsal kesimleri çok etkilemeyecek fonlar. Bunlar hala olağanüstü tasfiye sürecinde." dedi.

Her bir fonun hukukunun ayrı olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bakın her bir fon için az önce de belirttim, ayrı bir hesap açtık. Ama bazı gelirler fonlarla ilişkilendirilemeyebiliyor. Manipüle edilen hisselerde diyelim bir tespit varsa, fahiş bir getiri varsa, onun üzerinden bir gelir elde edildiyse, yani borsadaki bir kağıt fonlarla ilgili değil, fonlara yatırımla kazanılmış bir kaynak değil, borsada kazanılmış. Dolayısıyla bunu herhangi bir fonla birebir ilişkilendiremiyorsunuz. İşte bu tür getirileri ortak hesapta topluyoruz. Bunların fonlara dağılımını ise SPK, kanuni çerçevedeki belirlenen kriterlerle gerçekleştiriyor. Birçok farklı fon var, her birinin özelliğine göre bu süreç yönetiliyor."

Yılmaz, teknik olarak olağanüstü sürecin tamamlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknik anlamda olağanüstü, tasfiye sürecinin artık gündemde olmaması gerektiğine inanıyoruz. Olağan nihai tasfiye elbette gündemde kalmaya devam edecektir. O da normal. Bugünkü kanunlar ne ise genel kanunlarımız ne ise o çerçevede sürdürülecektir. Siyasi boyutu ona bir şey diyemem. Görüyoruz hakikaten bu konuda bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışan çevreler olabiliyor. Bunun üzerinden hükümetimize, siyasi ortama yönelik eleştiriler için kullananlar oluyor. Bu, demokratik ortamda yapılabiliyor bu işler. Bunun üzerinden siyasi rant devşirme, siyasi polemik yapma, çabası her zaman olabilir. Ona, takdirini kamuoyu yapar. Bir alanda bir söz söylüyorsanız her alanda aynı kriterle hareket etmeniz lazım. Fonlarda yaşanan hukuk dışılık, birtakım dolandırıcılıklarla ilgili bir söz söylüyorsanız, yerel yönetimlerde yapılanla ilgili de aynısını söylemeniz lazım. Başka alanlarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili de aynı tavır içinde olmanız lazım. Tutarlılık bunu gerektirir. Bunu yapmıyorsanız bu işi siyasi rant olarak, siyasi polemik malzemesi olarak kullanıyorsunuz demektir. Vatandaşımızın da gözünden ben bunun hiçbir şekilde kaçtığını düşünmüyorum. Listeler, bu anlamda polemik listeler havada uçuşuyor. Bir yerel yönetimlerle ilgili de mesela bir liste sorsa, sorsa bir vatandaşımız ne cevap verilirdi? Onu da yine takdirlerinize sunuyorum."

SPK'nin teknik anlamda tüm sorulara cevap oluşturup sitesinde kamuoyunu bilgilendireceğini bildirdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Pazartesi sabah reel sektörün çatı kuruluşlarıyla bir araya geleceğiz. Sayın Bakanımız yurt dışında olduğu için bakan yardımcısı katılacak ama Sanayi Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Strateji Bütçe Başkanımız hep birlikte bir reel sektörü dinleyeceğiz. OVP'yi yaparken ve değişik dönemlerde reel sektörle hep istişare içinde hareket ettik. Bundan sonra da reel sektörün içinde bulunduğu şartlara, taleplerine hiçbir zaman kayıtsız kalma diye bir durumumuz söz konusu olamaz. Biz iddiaları olan bir ülkeyiz. Daha fazla büyümemiz ve sosyal refahı bunun üzerinde kalıcı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Reel sektörümüzle genel programımızın çerçevesini bozmadan istikametimizi bozmadan, reel sektörümüzün yaşadığımız konjonktürdeki taleplerine mutlaka kulak kesileceğiz ve adımlar atacağız."