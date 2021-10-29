Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "29 Ekim" mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Oktay, "Dün olduğu gibi bugün de istiklalimize sahip çıkıyor, büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Dün olduğu gibi bugün de İstiklâlimize sahip çıkıyor; büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 29, 2021
Cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.#29EkimCumhuriyetBayramı kutlu olsun! pic.twitter.com/b8AS6bxoa1
Etiketler: Fuat Oktay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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