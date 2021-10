Kurtuluş Savaşı ile küllerinden doğan Türk milleti, Cumhuriyetin ilanıyla yeniden ayağa kalktı. Atatürk önderliğinde ülkeyi her anlamda ileriye taşıyacak adımlar atıldı. Eğitimden ekonomiye kapsamlı bir şahlanış dönemi başladı.

İşte, kısaca 98 yıl önce bugün ilan edilen Cumhuriyet'in hayatımıza kazandırdıkları...

Halk yorgun ve fakirdi. Uzun süren savaşlar sonrası kurulan Cumhuriyet ile yeniden diriliş dönemi başladı. Millet yönetimde söz sahibi oldu. Cumhuriyetin yaktığı ışıkla reformlar üst üste geldi.

Fabrikalar kuruldu

Gerçekleştirilen endüstri hamlesi ile Türkiye'ye can verecek fabrikalar kuruldu.

Cumhuriyetin en önemli hamlelerinden biri de buydu.

Demiryolları, limanlar, tersaneler satın alındı, yenileri inşa edildi

Türk ekonomisi kısa sürede nefes almaya başladı. Çarkların dönmesi için bankalar ve ilk milli sigorta şirketi kuruldu. Yabancıların elindeki demiryolları, limanlar, tersaneler satın alındı. Yetmedi, yenileri inşa edildi.

Ağır vergiler kaldırıldı

Toprak reformu gerçekleştirildi. Atatürk'ün deyimi ile "milletin efendisi" olan köylüden ağır vergiler kaldırıldı. Böylece tarım da, ekonomiye can suyu vermeye başladı.

Milli eğitim seferberliği ilan edildi

Ve, belki de gerçekleştirilen en önemli hamlelerden biri, milli eğitim seferberliğiydi.

Avrupa'daki birçok ülkeden önce, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı

Haklar ve özgürlükler alanında Türkiye dünyanın önde gelen ülkelerinden oldu.

1930 yerel seçiminde ve 1934 genel seçiminde Avrupa'daki birçok ülkeden önce, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Tarihçi Yazar Koray Şerbetçi, şunları kaydetti;

"Türkiye'nin dünyada yüzünü ağartan pek çok başarımızın temelleri işte tam da bu dönemde atıldı"

Hem ekonomide yaralarını sarmak ve üreten bir toplum olmak hem eğitim alanında hem de insanların yaşam standartlarının yükseltilmesi ki dikkat edin en önemlisi sağlık gelmekteydi bu noktada. Tüm bu alanlarda kelimenin tam anlamıyla bir seferberlikle yükselmeye başladı. Bizim bugün Türkiye'nin dünyada yüzünü ağartan pek çok başarımızın temelleri işte tam da bu dönemde atıldı.

"Türkiye'nin her tarafı nakış gibi fabrikalarla bezendi"

Milli ekonomi ile birlikte artık Türk milletinin ve Türk devletinin de ekonomi alanında kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapının oluşturulması istendi ve çok ciddi adımlar atıldı ki dikkat ederseniz Türkiye'nin her tarafı tabire uygunsa adeta nakış gibi fabrikalarla bezendi ve bu dönemde oldu diyebiliriz.

"Anadolu'nun her tarafına yeni ulaşım ağı bu döneminde kurulmuştur"

Cumhuriyet ile birlikte tüm demiryolları da millileşti ve tam da marşta söylendiği gibi Anadolu'nun her tarafı demir ağlarla örüldü. Demir yollarının bu kadar gelişmesi aynı zamanda hem savunma için hem de ekonomimizin gelişmesi için olmazsa olmaz şarttı. Artık demir yolları hem bizimdi hem de var olan kat be kat konularak Anadolu'nun her tarafına yeni ulaşım ağı Cumhuriyet döneminde kurulmuştur.

"Modern yöntemlerle tarım yapılması sağlandı"

Çiftçi desteklendi aynı zamanda ziraat enstitüleri kurularak modern ve çağdaş yöntemlerle tarım yapılması sağlandı yine bankaların kurulmasıyla birlikte ekonomik olarak desteklendi.

"Okuma yazma oranı Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından biridir"

Kültür, eğitim ve sağlık alanında da bir hamle yaptı. Bakın o dönemde açılan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ziraat Mektebi, Gazi Eğitim Enstitüsü. Daha da önemlisi okuma yazma oranı gerçekten tüm dünya kamuoyunu şaşırtacak bir şekilde Cumhuriyet'in en büyük kazanımlarından birisidir.

Kamera: Ümit Turan