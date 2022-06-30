Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkmenistan'a gidecek
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen 6. Dönem Komisyon Toplantısı" kapsamında Türkmenistan'a gidecek.
Oktay, 2 Temmuz'a kadar sürecek ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanları Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile görüşecek.
Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen 6. Dönem Komisyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak olan Oktay, komisyon protokolünün imza törenine katılacak.
Fuat Oktay, program çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkmen-Türk İş Forumu'na ve forumun sonunda ikili sözleşmelerin imza törenine iştirak edecek.
Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.
Etiketler: Fuat Oktay Türkmenistan
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