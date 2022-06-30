Oktay, 2 Temmuz'a kadar sürecek ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanları Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile görüşecek.

Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen 6. Dönem Komisyon Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak olan Oktay, komisyon protokolünün imza törenine katılacak.

Fuat Oktay, program çerçevesinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkmen-Türk İş Forumu'na ve forumun sonunda ikili sözleşmelerin imza törenine iştirak edecek.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.