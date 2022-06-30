Teşvikiye Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına usta sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Kerem Alışık, Arkın'ın çok büyük bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Nefesimizi tutar gibi tutuyoruz kendimizi. Hakikaten filmimiz koptu diyeyim. Sokaklarda adını koşturduğumuz çocukluğumuz koptu. İçimizden bir parça koptu. Sıcak ekmek kokuları bıraktı kalbimizde, gitti. Bütün Yeşilçam arkadaşlarının yanına gitti. Milletçe başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Aydan Şener, her cenazede üzüntüsünün daha da arttığını belirterek, "Hepsi birer birer gidiyor. Çok üzgünüz. Özel bir sanatçıydı. Gelmiş geçmiş en yakışıklı aktörlerden biriydi. Son dönem biraz sağlık sorunları yaşıyordu. Hatta Fatma Girik'e 'Ben de geleceğim' demişti. Sanki içine doğmuş gibi. Canım benim. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Dünya çapında bir insandı"

Sanatçının, "Kara Murat Devler Savaşıyor" filminde prenses rolünü oynayan Süheyla Artun ise o filmin çekimlerinde bir ay birlikte vakit geçirdiklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Artun, Arkın'ın çok sempatik, alçak gönüllü ve dünya çapında bir insan olduğunun altını çizerek, "Bir daha gelmez onun gibi birisi. Yeri doldurulmaz bir insan. Yeşilçam babasını kaybetti" diye konuştu.

Sanatçının eşi Betül Cüreklibatır ile çocuklarının taziyeleri kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta oyuncular Ediz Hun, Serdar Gökhan ve Nuri Alço ile kültür sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, evde geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi altına alındığı özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.