Sekiz yıl aradan sonra Türkiye ve Türkmenistan heyetleri bir araya geldi, 72 maddeden oluşan bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı.

Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın 6'ncısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Aşkabat’ta gerçekleştirildi.

TRT Haber'e toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuat Oktay, iki ülke arasında ulaşım, tarım, sağlık, inşaat ve özellikle enerji alanında ciddi bir iş birliğine gidileceğini söyledi:

"Enerji başlığı altında özellikle Türkmen doğal gazının Türkiye’ye taşınması veya Türkiye’nin Türkmenistan’dan doğal gaz almasıyla alakalı ciddi bir iş birliği mevcut. Burada nihai noktayı koymak için çalışıyoruz. Birkaç alternatif mevcut. Ya Hazar Denizi üzerinden Tanap hattının kullanımı veya swap benzeri buradan komşu ülkeye, komşu ülkeden Türkiye’ye verilmesi şeklinde. Veya gemilerle ve boru hattı üzerinden. Bu üç alternatif üzerinde çalışıyoruz."

Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan 3'lü zirvesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmen Lider Serdar Berdimuhamedov’u Türkiye’ye davet ettiğini söyleyen Oktay, ziyaret sonrasında da Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan 3'lü zirvesinin yapılacağını belirtti; dostluk sahasında bir kuyunun birlikte işletilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamayı amaç edindiğini vurguladı; karşılıklı yarar sağlayan bu projenin hayata geçirilmesinin, bölge halkı için son derece faydalı olacağını sözlerine ekledi.