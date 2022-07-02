Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: Arşiv]
Hakkari'de Barazgir Çayı'na düşerek ağır yaralanan Piyade Teğmen Halis Keskin şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Derecik bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden unsurda görevli Piyade Teğmen Halis Keskin, Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralandı.
Derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan Halis Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri yer aldı.
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