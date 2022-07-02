Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözleri kullanıldı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde gece peş peşe meydana gelen, büyüklüğü 6’nın üstündeki üç depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.