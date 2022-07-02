Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'nın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Güvenlik korucularımız Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." denildi.
Etiketler: Terörle Mücadele Pençe Operasyonları
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