Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'inci dönem 5'inci yasama yılını tamamladı.

Başta ekonomi alanında olmak üzere birçok önemli yasal düzenlemeye imza atıldı.

Uzun yıllardır beklenen ek gösterge düzenlemesi bu dönemde Meclis'ten geçti. Sağlık çalışanlarının maaşları ve özlük hakları iyileştirdi. İstanbul Finans Merkezi'nin yasal altyapısının önündeki engeller kaldırıldı.

Seçim barajı yüzde 7'ye düşürüldü

Çalışmalar boyunca Siyasi Partiler Kanunu sil baştan düzenlendi. Seçim barajı yüzde 10'dan 7'ye düşürüldü. Buna göre, sadece Meclis'te grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak.

İttifakı oluşturan partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak hesaplanacak.

Şiddetin cezası ağırlaştırıldı

Yine bu dönemde kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin cezası ağırlaştırıldı. Meclis, şiddet eylemlerini önlemeye yönelik yeni düzenlemeyi yasalaştırdı. Mahkemelerde iyi hal indirimine kısıtlama getirildi. Israrlı takip ilk kez ceza kanununa girdi, eylemin cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis oldu.

Yargı Paketiyle yalan haber ve hileli yollarla 'fiyatları etkileyenlere' ceza getirildi. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Askerlik Kanunu'nda da köklü değişiklikler yapıldı. Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar için bedelli askerlik imkanı yasalaştı. Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus olmak üzere eğitim affı getirildi.