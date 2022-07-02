Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 10 komisyonu tatil dönemlerinde de çalışa bilecek.



TBMM kararlarına göre, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.