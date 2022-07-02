Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 08:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de nakliye kamyonu yoldan çıktı: 4 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Mut ilçesinde nakliye kamyonu şarampole savruldu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'de Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Mehmet T. idaresindeki evden eve eşya taşımacılık yapan kamyon virajda yoldan çıkarak şarampole savruldu.
Kazada 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ambulansla hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi.
Etiketler: Trafik Kazası Mersin
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