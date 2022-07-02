Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB’den milli güdümlü mermi 'ATMACA' paylaşımı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli güdümlü mermi "ATMACA", ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Milli Savunma Bakanlığı, test atışının görüntülerini paylaştı.
Milli güdümlü mermi "ATMACA", ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi.
Bugün Karadeniz'de yapılan test atışının görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımda "ATMACA"nın şu özellikleri belirtildi: Otonom, düşük radar izi, yüksek hedef vuruş hassasiyeti, üç boyutlu görev planlama, hedef güncelleme ve yeniden saldırı, 220 kilometreyi aşan menzil.
Satıhtan Satha Millî Güdümlü Mermi ATMACA ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi. Bugün Karadeniz’de gerçekleştirilen test atışı başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/qvilmitPSo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yerli Üretim
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