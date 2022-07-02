Milli güdümlü mermi "ATMACA", ilk kez Mobil Güdümlü Mermi Sistemi ile karadan denizdeki bir hedefe ateşlendi.

Bugün Karadeniz'de yapılan test atışının görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda "ATMACA"nın şu özellikleri belirtildi: Otonom, düşük radar izi, yüksek hedef vuruş hassasiyeti, üç boyutlu görev planlama, hedef güncelleme ve yeniden saldırı, 220 kilometreyi aşan menzil.