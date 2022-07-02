Birleşmiş Milletler destekledi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hayata geçirdi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nda düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık Mavi" programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.

Emine Erdoğan, iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin çok boyutlu bir konu olduğunu vurguladı:

"İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çok boyutlu bir meseledir. Bu meseleyi en çok, hak ve nesiller arası adalet boyutuyla ele almamız gerektiğine inanıyorum. Böylelikle bizi başarıya götürecek en önemli aktör olan insanlığın vicdanını yeniden ayağa kaldırabiliriz."

"138 bin ton deniz çöpü toplandı"

Emine Erdoğan, konuşmasında deniz tabanındaki kirliliğe de dikkati çekti:

"Deniz çöplerinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için sıfır atık mavi projemizi bir seferberlik anlayışıyla başlattık. Bugüne kadar 138 bin ton deniz çöpü toplandı. Üzülerek söylüyorum ki bunun 103 bin tonu plastik. Bugün 324 kıyı tesisinde, atığı alınmamış tek bir gemi dahi bırakılmıyor"

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Jeffrey Sachs da yaptığı konuşmada Türkiye'nin ortaya koyduğu iradenin çok değerli olduğunu belirtti.

Program sonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Emine Erdoğan'a çini tablo hediye edildi.