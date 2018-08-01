Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'deki terör saldırısında bir astsubay eşi ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine Allah'tan rahmet dileyerek "Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Yüksekova'da vatani görevini yapan astsubay kardeşimizin eşinin aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir. Milletimizin başı sağ olsun. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 1 Ağustos 2018

Dün Hakkari Yüksekova'da, sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA