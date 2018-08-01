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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de bir astsubay eşi ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili, terör ve destekçilerinin karşılığını fazlasıyla göreceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'deki terör saldırısında bir astsubay eşi ve 11 aylık bebeğinin şehit edilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine Allah'tan rahmet dileyerek "Bilinsin ki terör ve destekçileri karşılığını fazlasıyla görecektir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


 

Dün Hakkari Yüksekova'da, sivil araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, Hakkari, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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