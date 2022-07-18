Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 01:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehitler için başsağlığı diledi
[AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehit ailelerine başsağlığı diledi.
Açıklamasında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Selahattin Taşkın ve Ömer Faruk Civelek’e Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 17, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/n55OZ6Voz3
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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