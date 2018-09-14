Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Çin Hükümeti Özel Temsilcisi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Le Yucheng ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Oktay kabulde yaptığı konuşmada, Le ve heyetini ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Çin ile Türkiye'nin birbirini yeni tanımadığını, ilişkilerin komşuluk çerçevesinde çok eski zamanlara dayandığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'le ilişkilere çok önem verdiğini, Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in toplantılar ve telefon görüşmeleri vesilesiyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

"Kısa vadede 50 milyar dolar hedefine yaklaşmamız lazım"

İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ticaret rakamlarına yansımadığını vurgulayan Oktay, "Çin ile Türkiye'nin ticaret hacmi 23 milyar dolar civarında. Kısa vadede 50 milyar dolar hedefine yaklaşmamız lazım. Türk vatandaşlarının Çin'e girişlerinde yaşadığı sorunlar gibi engelleri ortadan kaldırmamız bu hedeflere daha da fazla olanak sağlayacak" diye konuştu.

Oktay, Çin hükümeti ile karşılıklı iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiğini, geçmiş dönemde başbakan yardımcısı düzeyinde yapılan hükümetler arası diyalog toplantılarının daha üst seviyeye çıkarılmasının faydalı olacağını belirtti.

Türkiye'nin bölgesindeki birçok ülkeyle tarihi bağlarının olduğuna dikkati çeken Oktay, Çin'in Türkiye vasıtasıyla bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirebileceğini dile getirdi. Oktay, iki ülke arasında 9 yıldır yapılamayan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın önümüzdeki dönemde yeniden canlandırılmasının isabetli olacağını aktardı.

Çin ile iş birliğinin teknoloji, ulaştırma, telekomünikasyon ve teknoloji yoğun sektörlerde geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Oktay, 3. Nükleer Santral, Kars-Edirne Hızlı Tren Projesi ve ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nin iş birliği yapılabilecek alanlar olabileceğini vurguladı.

Çin'in FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin terör örgütü ayrımı yapmadığını, Çin aleyhindeki terörist faaliyetlere de izin vermeyeceğini anlattı.

Çin Hükümeti Özel Temsilcisi Le Yucheng ise şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Oktay'a teşekkür etti.

"Türkiye'nin sağlam duruşunu ve istikrarlı politikalarını destekliyoruz"

Ekonomik saldırıların gerçekleştirildiği bir dönemde ziyarette bulunarak Türkiye'ye desteklerini gösterdiklerini vurgulayan Le, "Ekonomik saldırıya rağmen Türkiye'nin sağlam duruşunu ve istikrarlı politikalarını destekliyoruz. Türkiye'nin bu baskıya karşı direnişini takdirle karşılıyoruz" dedi.

Türkiye-Çin ilişkilerinin stratejik düzeye çıkarılması gerektiğine değinen Le, "Çin ek vergiler nedeniyle ABD'den tarım alanındaki ithalatını kesiyor. Ülkemiz bu alandaki ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayabilir. Kasım ayında Çin'de Tarım Expo Fuarı düzenlenecek. Çin, Türk firmalarının burada yer almasını destekliyor" diye konuştu.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Çin ile kasım ayından itibaren tarım alanında proje bazlı iş birliğine gidebileceğini, Türkiye'nin bu alanda yeterli bilgi birikimi ve teknolojiye sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: AA